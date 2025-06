LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia sfida l’Uzbekistan nel ripescaggio per il bronzo

Il mondiale di judo 2025 entra nel cuore della sua azione con emozionanti sfide e colpi di scena. Italia e Uzbekistan si affrontano nel ripescaggio per il bronzo, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta, perché ogni secondo può fare la differenza tra gloria e delusione. Clicca qui e vivi con noi questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:07 Due minuti al termine del combattimento. Regna un sostanziale equilibrio. 14:07 Primo shido per Giuffrida, staccatasi dalle prese in maniera irregolare. 14:04 Bastano 20 secondi all’uzbeko per piazzare l’ippon. Botta e risposta dunque tra Italia ed Uzbekistan. Tocca ad Odette Giuffrida per i -57 kg. L’azzurra attende Mukhayyo Akhmatova. 14:04 Ora per i +90 kg maschili Anani sfida Yusupov. 14:03 IPPON! IPPON! IPPON! Distrazione fatale di Nigmatova, con Tavano che riesce ad immobilizzarla costringendola alla resa. 14:02 Altro yuko dell’uzbeka. Cambia poco, abbiamo bisogno almeno di un waza-ari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia sfida l’Uzbekistan nel ripescaggio per il bronzo

In questa notizia si parla di: diretta - italia - uzbekistan - judo

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Quadarella record italiano ma 4^ negli 800 sl; LIVE Olimpiadi: delusione Fabbri nel peso, solo 5°. Cassandro e judo misto quarti; Olimpiadi: Fabbri, che delusione nel peso. Musetti si prende il bronzo, Quadarella quarta.

Mondiali judo, Toniolo e Parlati: "Spedizione al di sotto del valore dei nostri atleti" - Raffaele Toniolo e Raffaele Parlati, i due direttori tecnici della nazionale, analizzano i Mondiali di judo che si sono appena chiusi. Si legge su repubblica.it

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming - Mondiali di judo 2025: oltre 500 judoka per 15 titoli mondiali Gli eventi di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vi hanno fatto sognare? Lo riporta informazione.it