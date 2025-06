LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia inizia la corsa alla medaglia contro l’Ungheria

Benvenuti alla nostra diretta live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest! L’Italia si prepara a sfidare l’Ungheria nella finalissima a squadre, puntando a conquistare un’altra medaglia d’oro e rendere indimenticabile questa manifestazione. Dopo aver già celebrato successi straordinari, gli azzurri sono pronti a lottare con grinta e determinazione. Seguite con noi ogni momento di questa emozionante battaglia—la vittoria è ancora possibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata dei Mondiali di judo 2025. Edizione di Budapest (Ungheria) che va in archivio con lo spettacolo della prova a squadre. Italia che vuole mettere la ciliegina sulla torta dopo aver conquistato due splendide medaglie d'oro con Susy Scutto ed Alice Bellandi. Non sarà facile, ma gli azzurri ci proveranno con tutta la loro grinta e tecnica. Italia che esordirà contro i padroni di casa dell'Ungheria. Impegno non banale ma alla portata degli azzurri, che nei -57 kg femminili si affideranno ad Odette Giuffrida e Giulia Carnà.

