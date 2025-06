LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia batte 4-1 l’Ungheria ed è ai quarti di finale della gara a squadre!

Segui con noi la diretta dei Mondiali di Judo 2025, dove l’Italia si sta distinguendo per grinta e determinazione. La nostra atleta Giuffrida ha appena sfoderato una Waza Ari, conquistando un punto fondamentale contro l’Ungheria ai quarti di finale a squadre. Resta sintonizzato per vivere ogni istante di questa emozionante sfida e scoprire insieme se l’Italia riuscirà a superare questo ostacolo e avanzare nella competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.19: WAZA ARIIIIIIIIIIIIII GIUFFRIDAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Dopo un match infinito, 7? di golden score l’azzurra riesce ad atterrare la rivale e a portare a casa il punto che vale i quarti di finale. ITALIA-UNGHERIA 4-1 11.18: Ci sta provando in tutti i modi Giuffrida a chiudere il match ma l’ungherese sta resistendo 11.15: Superati i 4 minuti di golden score 11.13: Secondo shido per Giuffrida 11.10: Soluzione al golden score 11.08: La Corea supera 4-0 la Mongolia e raggiunge la Francia ai quarti di finale 11.07: Secondo shido per Pupp 11.05: Uno shido a testa 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia batte 4-1 l’Ungheria ed è ai quarti di finale della gara a squadre!

In questa notizia si parla di: diretta - italia - ungheria - quarti

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Tutto pronto per la terza giornata di gare all'Italian Junior Open a Riccione Dopo due intense giornate di incontri (già 286 i match disputati), sono oggi in programma i quarti di finale e le semifinali; tre giovani italiani in campo nei quarti di finale, Pietro Cevol Vai su Facebook

Dove vedere Italia Ungheria pallanuoto Olimpiadi tv streaming? Segui il match in diretta; LIVE! Italia-Ungheria 10-12 dopo i calci di rigore, tra le polemiche!; Italia-Ungheria, pallanuoto maschile: dove vederla in TV e streaming.

DIRETTA/ Italia Ungheria (risultato finale 5-10): ko indolore per il Settebello (Europei 2024, 8 gennaio) - per strada il primo posto nel girone, che ci qualifica direttamente ai quarti di finale. Scrive ilsussidiario.net

Italia-Ungheria 10-12 pallanuoto quarti Olimpiadi: rivivi la gara del Settebello - In semifinale, oltre alla Croazia (che affronterà la vincente di Italia- Segnala corrieredellosport.it