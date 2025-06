LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia batte 4-1 l’Ungheria ed è ai quarti contro la Georgia

Segui in tempo reale i Mondiali di Judo 2025, con l'Italia che domina e si prepara ai quarti contro la Georgia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49: La Germania è 3-0 avanti sull’Azerbaijan 11.46: Liparteliani porta il quarto punto alla Georgia che dunque sarà l’avversaria degli azzurri nei quarti di finale 11.40: Scoccimarro porta la Germania sull’1-0 sull’Azerbaijan 11.38: Tushishvili supera il cinese Li e porta la Georgia sul 3-1 11.33: Niu batte Somkhishvili e accorcia le distanze per la Georgia 11.32: Il Brasile batte 4-0 il Kazakistan e si qualifica per i quarti di finale 11.30: Bekauri batte Han e porta la Georgia sul 2-0 11.29: Tchanturiya batte Yu e porta la Georgia sull’1-0. Il Brasile è avanti 3-0 sul Kazakistan 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia batte 4-1 l’Ungheria ed è ai quarti contro la Georgia

