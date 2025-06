LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia ai ripescaggi per il bronzo netta sconfitta contro la Georgia

Sono in corso i Mondiali di Judo 2025, con emozioni che si susseguono a ritmo serrato. L’Italia, dopo una combattuta sfida contro la Georgia, si trova ai ripescaggi per il bronzo, con momenti di tensione e grande adrenalina. Segui la diretta aggiornata e scopri come i nostri atleti affrontano questa difficile prova, dimostrando tenacia e determinazione fino all’ultimo. La vittoria finale potrebbe ancora essere a portata di mano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:08 Ed arriva l'ippon di Liparteliani. Italia-Georgia 0-4. Azzurri ai ripescaggi per il bronzo. 13:06 Giulia ci prova con la forza della disperazione, ma la numero 2 del ranking dei -57 kg femminili è attentissima. 13:04 Subito yuko della georgiana. 13:04 Azzurri ormai spalle al muro. Compito difficilissimo per l'Italia. Salgono sul tatami Giulia Carna ed Eteri Liparteliani. 13.02: Pirelli viene immobilizzato e Tushishvili conquista il terzo punto per la Georgia. 13.02: La Corea è la seconda semifinalista 13.01: Uno shido a testa 12.58: Ippon immediato di Somkhishvili ai danni di Tavano che non è riuscita a trovare contromisure.

