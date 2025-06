LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Italia quinta nel team event

Segui in tempo reale i Mondiali di Judo 2025, l'evento più atteso dell’anno! L’Italia si piazza al quinto posto nel team event, affrontando sfide emozionanti e grandi rivalità internazionali. Resta con noi per aggiornamenti continui sulla finale tra Corea del Sud e Georgia, e scopri tutti i risultati delle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Clicca qui per vivere l’emozione della diretta e non perderti nemmeno un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35: Ora la finale per l’oro tra Corea del Sud e la favoritissima Georgia 18.34: L’altro bronzo va al Giappone che supera 4-0 il Brasile 18.33: Non era questo il miglior Parlati e la sconfitta con trippel lo sta a dimostrare. L’Italia chiude al quinto posto perdendo 4-1 contro la Germania che è medaglia di bronzo nel team event 18.31: Waza ari Trippel 18.30. Uno shido per Parlati 18.28: Si chiude qui l’incontro con il successo di Butkereit che porta la Germania sul 3-1. Italia spalle al muro, ora tocca a Parlati contro Trippel 18.27: Shido Butkereit 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia quinta nel team event

In questa notizia si parla di: diretta - italia - team - event

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Follow live the award ceremony of the Stage Winner and the Official Jerseys of the Giro d’Italia 2025! Segui in diretta le premiazioni del Vincitore di... Vai su Facebook

LIVE! Team event, il sogno dell'Italia svanisce ai quarti; Italia di scherma a Parigi 2024: programma, orari e come seguire le gare del 4 agosto ai Giochi Olimpici; Salto ostacoli: Test Event giovanile e pony a Montefalco. Guarda qui la diretta streaming delle gare.

DIRETTA TEAM EVENT MONDIALI SCI 2025/ Italia medaglia d’oro! Battuta la Svizzera (4 febbraio) - L’Italia è medaglia d’oro nella diretta team event ai Mondiali sci 2025! Scrive ilsussidiario.net

Diretta Team Event/ Medaglia d’oro all’Austria, Italia fuori ai quarti (Olimpiadi) - COME SEGUIRE LA GARA La diretta del team event delle Olimpiadi Pechino 2022 avrà inizio alle ore 3. Come scrive ilsussidiario.net