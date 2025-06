LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Italia quinta nel team event Oro alla Georgia

Segui in tempo reale i Mondiali di Judo 2025, dove l’Italia si piazza al quinto posto nel team event e la Georgia conquista l’oro con un'imponente vittoria sulla Corea del Sud. La sfida è intensa e ricca di emozioni: clicca qui per aggiornamenti live alle 19.00 e scopri come i judoka georgiani hanno portato a casa il trionfo, dimostrando ancora una volta di essere tra le migliori del mondo. Non perdere nemmeno un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00. La vittoria di Bekauri regala l’oro alla Georgia! Battuta 4-1 la Corea del Sud. Non sempre i georgiani si sono riusciti ad esprimere al meglio in questo Mondiale ma la squadra georgiana, tra le più forti al mondo, ha trovato la zampata vincente! 18.58: Tschanturia domina Y. lee e porta sul 3-1 la Georgia 18.51: Bakhbakhashvili atterra Bae e lo immobilizza per il 2-1 Georgia 18.48: L’ippon di Liparteliani su Huh riporta il match in parità: 1-1 18.45: Al golden score S. lee atterra Tushishvili e regala il primo punto alla Corea 18.35: Ora la finale per l’oro tra Corea del Sud e la favoritissima Georgia 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia quinta nel team event. Oro alla Georgia

In questa notizia si parla di: georgia - diretta - judo - mondiali

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia batte 4-1 l’Ungheria ed è ai quarti contro la Georgia - Segui in tempo reale i Mondiali di Judo 2025, con l’Italia che domina e si prepara ai quarti contro la Georgia.

LIVE! Bellandi surclassa Lanir: è medaglia d'oro! La quinta nella storia italiana; Quadarella record italiano ma 4^ negli 800 sl; Olimpiadi Parigi 2024, i risultati di sabato 3 agosto: medaglia d'oro nel windsurf con Maggetti. Bronzo per Musetti nel tennis, delusione Fabbri nel peso. Jacobs e Ali in semifinale dei 100 metri.

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming - Mondiali di judo 2025: oltre 500 judoka per 15 titoli mondiali Gli eventi di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vi hanno fatto sognare? informazione.it scrive

Mondiali judo, Bellandi conquista l'oro a Budapest - Alice Bellandi vince la finale della categoria 78 kg contro la tedesca numero 4 al mondo Anna Monta Olek nella sesta giornata dei Mondiali di judo in corso a Budapest dopo 6 minuti di go ... Secondo msn.com