LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | gli azzurri affrontano l’Ungheria per un posto nei quarti

Segui in tempo reale i Mondiali di judo 2025, dove gli azzurri si sfidano con l’Ungheria per un posto nei quarti di finale. Le emozioni sono alle stelle, tra strategie vincenti e momenti di tensione. Clicca qui per rimanere aggiornato minuto dopo minuto e vivere insieme questa incredibile sfida che potrebbe scrivere una nuova pagina di storia italiana nel judo! Non perdere neanche un dettaglio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52: BEDEL RESISTE E PORTA A CASA IL PRIMO PUNTO PER L’ITALIA! Italia-Ungheria 1-1. Ora Bellandi contro Czerlau 10.51: Lo Yuko di Bedel proprio verso la chiusura del match 10.49: Secondo shido per Nerpel 10.49: Shido per Nerpel 10.49. Aggressivo Bedel nella prima parte di incontro ma la situazione non si sblocca per ora 10.46: Ozbas immobilizza Stangherlin e conquista il primo punto per l’Ungheria. Italia-Ungheria 0-1. Ora Bedel contro Nerpel 10.43: La Francia supera 4-3 la Russia e approda ai quarti di finale nella parte bassa del tabellone 10.43: Soluzione al golden score 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano l’Ungheria per un posto nei quarti

