LIVE Italia-Giappone Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | partita difficile contro una squadra super in difesa

Benvenuti alla live della Nations League femminile 2025, dove l’Italia affronta una sfida imperdibile contro il Giappone, squadra super in difesa. Dopo due vittorie convincenti, le azzurre sono pronte a dimostrare il loro valore in questa partita difficile e ricca di suspense. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni emozione di questo appuntamento cruciale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima sfida dell'Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la terza della seconda settimana, in programma a Hong Kong (Cina) tra Italia e Giappone. Archiviate le vittorie contro Bulgaria e Thailandia, la nazionale italiana femminile prosegue il suo cammino nella Volleyball Nations League 2025 affrontando il terzo match della trasferta di Hong Kong, affrontando il solido Giappone. Il gruppo guidato da Julio Velasco si prepara ad affrontare una delle formazioni più forti del momento, il Giappone, in una riedizione della finale della VNL 2024, che premiò l'Italia con il punteggio di 3-1.

VNL: VITTORIA ALL'ESORDIO AD HONG-KONG PER L'ITALIA 3-1 SULLA BULGARIA Hong-Kong. Quinta vittoria di fila per le azzurre in Volleyball Nations League. Dopo i quattro successi di Rio de Janeiro, l'Italia ha calato il pokerissimo nell'esordio ad H

