LIVE Italia-Giappone Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | big match tra le prime due della classe

Il grande volley femminile si prepara alla sfida più attesa della Nations League 2025, live dall’Italia e dal Giappone. Due nazionali affamate di vittoria si sfideranno in un match che promette emozioni e spettacolo. Resta con noi per seguire ogni punto, ogni strategia e ogni emozione di questa partita imperdibile tra le prime due della classe. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere neanche un istante di questa sfida epica!

Successi di sostanza quelli raccolti contro Bulgaria e Thailandia. La squadra di Velasco, pur senza tre colonne come Orro, Sylla e Antropova, ha giocato due buone partite, imponendosi su formazioni insidiose nonostante la loro apparente inferiorità. La notizia più incoraggiante arriva da Alice Degradi, rientrata a pieno regime dopo il lungo stop: ha brillato sia in prima che in seconda linea, con una continuità che le è mancata la scorsa stagione. Bene anche le giovani Malual e l'esordiente Eze, protagoniste positive nella parte finale del match contro la Thailandia.

