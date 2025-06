LIVE Italia-Giappone 3-2 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre vincono una battaglia serrata al vantaggi del tie-break! Super Eze e Nervini

Un'emozionante battaglia tra Italia e Giappone si è conclusa con una vittoria sfrenata delle azzurre, che hanno conquistato il tie break grazie alle straordinarie prestazioni di Eze e Nervini. La partita, ricca di colpi di scena e intensità, ci ha regalato un vero spettacolo di volleyball femminile. Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale: clicca qui per seguirci live e scoprire tutti i dettagli di questa appassionante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domenica per l’ultima sfida della seconda settimana di Nations League per le azzurre con Italia-Cina. Buona serata! 16.56: Per l’Italia 16 punti a testa di Nervini, Egonu e Fahr, 14 punti per Degradi, 10 punti per Danesi. In casa Giappone 27 punti per Wada, 25 per Ishikawa e 17 per Yoshino 16.54: Due note di merito per due entrate in corsa: Eze in palleggio, l’Italia ha trovato una regista di grandi prospettive su cui ci sarà da lavorare ma che parte da una base elevatissima, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, Nervini ha giocato un’ottima partita, limitando i danni in seconda linea e mettendo a terra tanti palloni in attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 3-2, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre vincono una battaglia serrata al vantaggi del tie-break! Super Eze e Nervini

