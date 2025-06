LIVE Italia-Giappone 3-2 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre inarrestabili vinta la battaglia con le nipponiche

Una partita di pura emozione, dove le azzurre hanno dimostrato tutta la loro determinazione e talento. La sfida tra Italia e Giappone, in diretta dalla Nations League 2025, ha regalato momenti intensi e una vittoria che conferma il loro stato di forma incredibile. Con questa impresa, le ragazze di coach Mazzanti consolidano il primato e alimentano il sogno di un'altra stagione memorabile. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49. Giocare contro questo Giappone è difficile, serve pazienza, tecnica, capacità mentali elevatissime perchè a volte le nipponiche ti fanno letteralmente ammattire con le loro difese e con le soluzioni in attacco. Eppure l’Italia è riuscita a venirne a capo e a conquistare la settima vittoria della sua VNL e la 21ma vittoria consecutiva dall’1 giugno dello scorso anno 16.47. E’ stata una partita di altissimo livello e la notizia è che l’Italia con la terza palleggiatrice, con una Egonu lontana dai suoi standard, senza Sylla, Orro, Antropova e De Gennaro, batte le titolari del Giappone che è una delle squadre più forti del mondo 19-17 E’ FUORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ISHIKAWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! L’ITALIA VINCE 3-2 UNA PARTITA MERAVIGLIOSA 18-17 Muroooooooooooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahr 17-17 Diagonale perfetta di Nervini da zona 4 16-17 La parallela di Wada da seconda linea 16-16 Primo tempo Danesi 15-16 Mano out Ishikawa da zona 4 15-15 Diagonale di Malual da zona 2 14-15 Diagonale di Yoshino da zona 4 14-14 Vincente Malual da zona 2 sulle mani del muro 13-14 Diagonale vincente di Yoshino da zona 4 13-13 Diagonale di Wada da zona 2 13-12 Primo tempo Fahr 12-12 Primo tempo Airi 12-11 In rete il tocco di ricostruzione di Ishikawa 11-11 Sulle mani del muro Ishikawa da zona 4 11-10 Primo tempo Danesi 10-10 Errore sanguinolento di Egonu in slash. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 3-2, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre inarrestabili, vinta la battaglia con le nipponiche

