LIVE Italia-Giappone 2-2 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre avanti 9-7 nel tie break

L'emozione della Nations League femminile 2025 tra Italia e Giappone si accende nel secondo set, con le azzurre avanti 9-7 nel tie break. Un duello avvincente che tiene il pubblico col fiato sospeso: ogni punto, un mix di strategia e passione. Restate aggiornati cliccando qui per vivere in diretta ogni scambio e scoprire il risultato finale di questa sfida epica tra due nazioni appassionate di volley.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-14 Vincente Malual da zona 2 sulle mani del muro 13-14 Diagonale vincente di Yoshino da zona 4 13-13 Diagonale di Wada da zona 2 13-12 Primo tempo Fahr 12-12 Primo tempo Airi 12-11 In rete il tocco di ricostruzione di Ishikawa 11-11 Sulle mani del muro Ishikawa da zona 4 11-10 Primo tempo Danesi 10-10 Errore sanguinolento di Egonu in slash. Troppi regali. 10-9 Muro di Ishikawa. l’Italia sta sprecando tante occasioni per andare via. 10-8 Primo tempo Danesi 9-8 Out la diagonale di Degradi da zona 4 9-7 il pallonetto di Degradi da zona 4 8-7 Mano out Egonu da zona 2 7-7 Invasione Giappone 6-7 Errore al servizio Italia 6-6 Primo tempo Fahr 5-6 Diagonale di Wada da zona 2 5-5 Mano out Nervini da zona 4 4-5 Mano out Yoshino da zona 4 4-4 Mano out Fahr in primo tempo 3-4 Ace Ishikawa con l’aiuto del nastro 3-3 Mano out Ishikawa da zona 4 3-2 La slash di Fahr 2-2 Muroooooooooooooooooooooooo Nerviniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-2 Primo tempo di Danesi ma per un attacco vincente ne servono sei all’Italia nelle ultime azioni 0-2 La slash di Airi 0-1 Diagonale di Wada da zona 2 Si è spenta la luce in casa azzurra, soprattutto in ricezione, nella seconda parte del quarto set e il Giappone si è fatto trovare pronto con una grande efficacia al servizio, in difesa e in contrattacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 2-2, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre avanti 9-7 nel tie break

In questa notizia si parla di: diretta - italia - giappone - nations

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

? VNL: VITTORIA ALL’ESORDIO AD HONG-KONG PER L’ITALIA 3-1 SULLA BULGARIA Hong-Kong. Quinta vittoria di fila per le azzurre in Volleyball Nations League. Dopo i quattro successi di Rio de Janeiro, l’Italia ha calato il pokerissimo nell’esordio ad H Vai su Facebook

LIVE Italia-Giappone, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: big match tra le prime due della classe; Italia-Giappone, diretta Nations League: segui la sfida di volley live; DIRETTA/ Italia Giappone (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (VNL 2025, oggi 20 giugno).

Diretta Italia Giappone/ Streaming video tv: si punta alla settima (VNL 2025, oggi 20 giugno) - Diretta Italia Giappone streaming video tv oggi venerdì 20 giugno: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 femminile. Secondo ilsussidiario.net

LIVE! Italia-Giappone: 7° impegno di VNL 2025 per le Azzurre, diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche set per set, i dettagli - Giappone: 7° impegno di VNL 2025 per le Azzurre, diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche set per set, tutti i dettagli. Lo riporta eurosport.it