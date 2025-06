LIVE Italia-Giappone 2-1 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | dominio azzurro nel terzo set 25-15

L'emozione è alle stelle nella sfida tra Italia e Giappone nella Nations League di volley femminile 2025! Dopo un avvio intenso, il dominio azzurro si è consolidato nel terzo set con un impressionante 25-15, mostrando determinazione e abilità. Rimanete aggiornati per vivere ogni battuta di questa avvincente sfida, dove il cuore azzurro è pronto a scrivere nuove pagine di gloria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 Murooooooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! L’Italia ribalta ancora la situazione e vince il terzo set senza problemi 24-15 Primo tempo Danesi 23-15 Mano out Fukazawa in pipe 23-14 Errore al servizio Italia 23-13 Primo tempo Fahr sulle mani del muro 22-13 Diagonale vincente di Hakimoto da zona 2 22-12 Mano out Nervini da zona 4 21-12 Mano out Wada da zona 2 21-11 Eze vincente di seconda intenzione con grande personalità 20-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 19-11 Pallonetto di Nervini da zona 4 18-11 Out Nervini da zona 4 18-10 Out Fukazawa da zona 4 17-10 Diagonale di Ishikawa da zona 4 17-9 Invasione aerea Giappone 16-9 Out Ishikawa da zona 4 15-9 Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Sulle mani del muro da zona 4 dopo quattro difese incredibili del Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 2-1, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: dominio azzurro nel terzo set, 25-15

