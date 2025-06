LIVE Italia-Giappone 1-1 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le nipponiche dominano il secondo set 16-25

L'emozione infiamma il volley femminile nel match Italia-Giappone, valida per la Nations League 2025. Le nipponiche dominano il secondo set con 16-25, ma l'Italia non molla, rispondendo con colpi di scena e aces spettacolari. Segui in diretta l'andamento di questa sfida avvincente, ricca di emozioni e grandi giocatrici pronte a scrivere un nuovo capitolo di questa entusiasmante competizione. Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 7-4 Diagonale di Egonu da zona 2 6-4 Diagonale di Wada da zona 2 6-3 Mano out Yoshino da zona 4 6-2 Diagonale vincente di Nervini da zona 4 5-1 Out Yoshino da zona 2 4-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-1 Mano out Nervini da zona 4 1-1 La slash di Egonu, è solo il sesto punto dell’opposta azzurra 0-1 Mano out di Wada da zona 2 16-25 Ace di Wada a chiudere un set tutto di marca giapponese. Italia che ha perso tutti i riferimenti e soprattutto ha sofferto enormemente in ricezione e in attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 1-1, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le nipponiche dominano il secondo set, 16-25

In questa notizia si parla di: diretta - italia - giappone - nations

? VNL: VITTORIA ALL’ESORDIO AD HONG-KONG PER L’ITALIA 3-1 SULLA BULGARIA Hong-Kong. Quinta vittoria di fila per le azzurre in Volleyball Nations League. Dopo i quattro successi di Rio de Janeiro, l’Italia ha calato il pokerissimo nell’esordio ad H Vai su Facebook

