LIVE Italia-Giappone 1-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | primo set vinto in rimonta dalle azzurre 25-23

Una sfida emozionante tra Italia e Giappone nel Nations League femminile 2025 infiamma gli appassionati di volley. Le azzurre, in un primo set all’insegna dell’equilibrio e della rimonta, conquistano un successo importante con un punteggio di 25-23. La tensione cresce con ogni scambio, lasciando il pubblico incollato allo schermo. Scopriamo insieme come si svolgerà il resto della partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 E’ FUORI L’ATTACCO DI YOSHINO! L’Italia in rimonta vince un primo set molto equilibrato 25-23 E’ fuori l’attacco di Yoshino da zona 4 ma Akbas chiama challenge 24-23 Gran ricezione di Fersino, primo tempo di Fahr 23-23 Diagonale di Yoshino da zona 4 23-22 Murooooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaahr 22-22 La parallela di Degradiiiiiii da zona 4 21-22 Primo tempo Fahr 20-22 Diagonale di Yoshino da zona 4 20-21 Errore al servizio Giappone 19-21 Mano out di ishikawa in pipe 19-20 Parallela di Wada da zona 2 19-19 Out Ishikawa da zona 4 18-19 Mano out Wada da seconda linea 18-18 Difesa e diagonale vincente da zona 4 della nuova entrata Nervini 17-18 Parallela di Ishikawa da zona 4 a chiudere una lunga azione 17-17 Primo tempo Fahr 16-17 Diagonale di Wada da seconda linea 16-16 Muro Shimamura 16-15 Mano out Degradi da zona 4 15-15 Errore al servizio Italia 15-14 Out la parallela di Yoshino da zona 4 14-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuu 13-14 Primo tempo Fahr 12-14 Wada vincente da zona 2 sulle mani del muro 12-13 Primo tempo Danesi 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 1-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: primo set vinto in rimonta dalle azzurre, 25-23

