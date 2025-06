LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tripletta italiana ad Acqui Terme Magia di Agostinacchio

Immergiti nel battito del Giro d’Italia NextGen 2025, dove le emozioni si accendono ad ogni tappa. La magia di oggi a Acqui Terme è stata resa indimenticabile dalla tripletta italiana e dall'eccezionale performance di Agostinacchio. Rimani con noi per vivere ogni attimo di questa corsa epica, ricca di sorprese e passione, perché il meglio deve ancora arrivare.

Non cambia la classifica generale con sempre Luke Tuckwell in maglia rosa. Rnk Prev Rider Team Time 1 3 TUCKWELL Luke Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 13:13:52 2 7 OMRZEL Jakob Bahrain Victorious Development Team 0:26 3 10 TURCONI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 0:36 4 1 WIDAR Jarno Lotto Development Team 1:23 5 2 FINN Lorenzo Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 1:30 6 4 PERICAS Adrià UAE Team Emirates Gen Z 1:53 7 13 VANHUFFEL Matteo Development Team Picnic PostNL 1:54 8 5 WITHEN PHILIPSEN Albert Lidl – Trek Future Racing 1:56

