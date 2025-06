LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quindici in fuga con oltre un minuto sul gruppo

Il Giro d'Italia Next Gen 2025 entra nel vivo, con la fuga di quindici corridori che dominano la scena. La battaglia tra i battistrada si fa sempre più intensa, mentre il gruppo principale cerca di rientrare. Con gli ultimi 40 chilometri promettenti di emozioni, ogni scatto può cambiare le sorti della tappa. Continua a seguire la diretta per non perdere neanche un secondo di questa emozionante corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07: Si è frazione ulteriormente il gruppo dei battistrada in vista dello sprint intermedio di Canelli 14.06: Ci sono tanti scatti nel gruppo dei quindici fuggitivi. C’è poca collaborazione tra i battistrada, con una serie di scatti e controscatti nel tentativo di portare via un gruppetto. 14.04: Gli ultimi 40 chilometri di corsa saranno particolarmente accesi. Prima il Cassinasco, di 4,3 chilometri al 5.3% di pendenza media, poi il Sant’Ambrogio, di 4,5 chilometri al 6% di pendenza media. Da lì in poi breve falso piano e discesa fin sul traguardo. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quindici in fuga con oltre un minuto sul gruppo

