LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | fuggitivi con oltre un minuto sul gruppo Mancano 35 chilometri

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Giro d’Italia NextGen 2025: i fuggitivi resistono con oltre un minuto di vantaggio, mentre il gruppo si avvicina. Con le squadre che giocano le loro carte strategiche, ogni secondo conta. Resta aggiornato sugli ultimi sviluppi, le mosse dei favoriti e le emozioni che solo il ciclismo sa regalare. Clicca qui per vivere tutta l’adrenalina della corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22: L’accelerazione della Visma Lease a Bike ha portato il gruppo sotto il minuto di ritardo. 50 secondi il vantaggio dei fuggitivi. 14.20: Da capire come si comporteranno gli uomini di classifica, che sono stati portati nelle prime posizioni dalle loro squadre in gruppo. 14.18: Lorenzo Nespoli (MBH Bank Ballan Csb) passa per primo sul GPM di Cassinasco. 14.17: Un minuto e mezzo di vantaggio dei fuggitivi. La fuga potrebbe arrivare. 14.15: Sulla prima salita si stacca anche Luca Bagnara (Technipes #inEmiliaRomagna). 14.14: Oliver Peace (Development Picnic PostNL) viene riassorbito dal gruppo tirato dalla Tudor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi con oltre un minuto sul gruppo. Mancano 35 chilometri

In questa notizia si parla di: gruppo - diretta - fuggitivi - minuto

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fasi decisive, tutti i migliori in testa al gruppo - Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Siamo alle fasi decisive con i migliori ciclisti in testa al gruppo.

In diretta dall'Autodromo 'Riccardo Paletti' di Varano de' Melegari le gare valevoli per il terzo round stagionale dei campionati FX Racing Weekend:... Vai su Facebook

Coppa Bernocchi: segui la diretta; LIVE Giro d'Italia, 6ª tappa: a Rapolano Terme vince allo sprint Sanchez, davanti ad Alaphilippe e Plapp; LIVE Giro, 9ª tappa: Kooij trionfa in volata al fotofinish.