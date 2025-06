LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | altra giornata da colpi di mano

Benvenuti alla Diretta Live della quinta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025! Oggi, da Ovada ad Acqui Terme, si preannuncia un finale esplosivo, con la possibilità di nuove sorprese e colpi di scena. Dopo le intense giornate precedenti, la corsa si ravviva con una fuga che ha rivoluzionato la classifica: cosa ci riserverà questa tappa? Restate con noi e scopritelo passo dopo passo.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quinta tappa del Giro d'Italia NextGen 2025. Si parte da Ovada e si arriva ad Acqui Terme in una frazione che dovrebbe concludersi con una volata dopo le scoppiettanti ultime giornate. Ieri, infatti, si è completamente rivoluzionata la classifica generale complica un'improvvisa fuga che ha permesso all'australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) di diventare la nuova maglia rosa con 26 secondi di vantaggio sullo sloveno Jakob Omrzel e 36 sull'italiano Filippo Turconi. Sono quarto e quinto i due grandi rivali Jarno Widar e Lorenzo Finn, staccati entrambi di oltre un minuto.

