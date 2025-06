LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tre al comando Gruppo a 25

Segui in tempo reale l'emozionante tappa di oggi alla Giro di Svizzera 2025. I tre battistrada, con solo 20 secondi di vantaggio, sfidano il ritmo implacabile del gruppo, mentre la battaglia si accende a pochi chilometri dall'arrivo. Riusciranno i fuggitivi a mantenere la testa o il plotone li riprenderĂ prima del traguardo? Non perdere neanche un istante: clicca qui per gli aggiornamenti live e immergerti nell'azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:41 I tre al comando hanno solo 20” di margine. 16:38 Red Bull – BORA – hansgrohe, Team Picnic PostNL e Lotto tirano il gruppo. 16:35 Siamo a 15 chilometri dal traguardo. 16:34 I tre al comando provano a resistere, il gruppo però li ha messi nel mirino e inizia a vederli. 16:33 Si assottiglia ancora il ritardo del gruppo. I tre al comando hanno ancora 43”. 16:30 I fuggitivi riusciranno a portare a termine la propria azione o la tappa si risolverĂ allo sprint? 16:27 Sono stati percorsi 2047 metri di dislivello sui 2237 previsti. 16:24 La velocitĂ media aggiornata è di 43,4 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre al comando. Gruppo a 25”

