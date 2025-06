LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sono in quattro al comando

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025: quattro corridori sono al comando, con aggiornamenti continui sulla corsa e le avversità di oggi. Dalle sfide in quota ai problemi meccanici, ogni istante è fondamentale per scoprire chi si imporrà sul traguardo. Resta con noi per vivere ogni emozione di questa avvincente giornata di ciclismo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:34 Da segnalare il problema meccanico per Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck). 15:31 Sono stati già percorsi 1537 metri di dislivello sui 2237 previsti. 15.27 Rimane a 1’52” il vantaggio quattro battistrada. 15.25 Mancano 71 km al traguardo. 15.21 Restano quindi al comando i quattro fuggitivi: Harrison Sweeny (EF Education-Easy Post), Stefan Kung (Groupama – FDJ), Romain Gregoire (Groupama – FDJ) e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). Il gruppo insegue a +1’52”. 15.19 Accelera il gruppo che raggiunge i tre fuggitivi. 15.16 Velocità media adesso è di 41. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sono in quattro al comando

