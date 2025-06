LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Schmid passa per primo al GPM di Hemberg

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Giro di Svizzera 2025! I corridori stanno dando il massimo nel cuore delle Alpi, con Mauro Schmid che si distingue conquistando il GPM di Hemberg. La battaglia è serrata e ogni secondo conta: restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale su questa emozionante sfida tra i più grandi campioni. Non perdere nemmeno un momento di questa avvincente giornata di corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 I corridori stanno affrontando adesso una sezione in discesa. 14.50 Mancano 100 km al traguardo. 14.47 Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) passa per primo anche al GPM di Hemberg (6 punti). Seguono Harrison Sweeny (EF Education – EasyPost, 4 punti), Romain Gregoire (Groupama-FDJ, 3 punti), Stefan Kung (Groupama-FDJ, 2 punti) e Pello Bilbao (Bahrain Victorious, 1 punto). 14.44 Riepiloghiamo la situazione: al momento ci sono quattro corridori in fuga. Stiamo parlando di Harrison Sweeny (EF Education-Easy Post), Stefan Kung (Groupama – FDJ), Romain Gregoire (Groupama – FDJ) e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Schmid passa per primo al GPM di Hemberg

In questa notizia si parla di: diretta - schmid - passa - primo

