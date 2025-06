LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro corridori in fuga dopo 50 km

Benvenuti alla diretta live del Giro di Svizzera 2025! Oggi seguiamo con entusiasmo la tappa in corso, dove quattro coraggiosi fuggitivi hanno allungato il vantaggio a oltre 2 minuti. La sfida è appena cominciata e il percorso promette emozioni fino all’ultimo chilometro. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, analisi e tutti gli ultimi sviluppi di questa avvincente giornata di ciclismo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 Il gruppetto di fuga ha un margine di +2’25” 14.02 Tra i battistrada ci sono Harrison Sweeny (EF Education-Easy Post), Stefan Kung (Groupama – FDJ), Romain Gregoire (Groupama – FDJ) e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) 14.00 BUONGIORNO, AMICI DI OA SPORT! La corsa è iniziata da un’ora e venti minuti. Mancano ancora 134.5 km al traguardo Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa valida per il Giro di Svizzera 2025. La celeberrima corsa elvetica oggi, venerdì 20 giugno, propone una frazione di 186. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro corridori in fuga dopo 50 km

