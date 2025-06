LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | poco più di venti chilometri al traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:27 Sono stati percorsi 2047 metri di dislivello sui 2237 previsti. 16:24 La velocità media aggiornata è di 43,4 kmh. 16:21 Il gruppo continua ad aumentare il ritmo. I battistrada hanno ancora 51” di vantaggio. 16:18 Siamo a 30 chilometri dal traguardo. 16:16 L’elvetico Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) ha vinto il Tissot Sprint e guadagnato 3” di abbuono per la classifica generale. 16:13 Sono stati percorsi 150 chilometri. 16:10 Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels) ha abbandonato la corsa. 16:07 Sono in tre al comando: l’australiano Harry Sweeny (EF Education-Easy Post), gli elvetici Stefan Kung (Groupama – FDJ), e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: poco più di venti chilometri al traguardo

