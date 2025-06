LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto Sarà volata

Sei pronto a vivere in diretta le emozioni della tappa odierna della Live Giro di Svizzera 2025? Un gruppo compatto si prepara allo sprint finale, mentre la corsa si infiamma tra cadute e strategie. Resta con noi per aggiornamenti sull’azione, i sorpassi e il traguardo imminente. Clicca qui per non perdere neanche un momento della battaglia sulle strade svizzere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:50 Tutto pronto per lo sprint. 16:49 Il gruppo recupera i fuggitivi. 16:47 Meno di tre chilometri alla fine. 16:47 Caduta in gruppo per Samuele Battistella (EF Education – EasyPost). 16:44 Nel finale i corridori affronteranno un tratto in leggera salita con pendenza del 5%. 16:41 I tre al comando hanno solo 20” di margine. 16:38 Red Bull – BORA – hansgrohe, Team Picnic PostNL e Lotto tirano il gruppo. 16:35 Siamo a 15 chilometri dal traguardo. 16:34 I tre al comando provano a resistere, il gruppo però li ha messi nel mirino e inizia a vederli. 16:33 Si assottiglia ancora il ritardo del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto. SarĂ volata

In questa notizia si parla di: gruppo - diretta - giro - svizzera

