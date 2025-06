LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | battistrada e gruppo vicini al GPM di Hemberg

Segui in tempo reale l'emozionante tappa di oggi della Svizzera 2025! I battistrada si avvicinano al GPM di Hemberg, mentre il gruppo si prepara a scalare questa sfida impegnativa. Con quattro corridori in fuga e la strada che si fa sempre più ripida, l’adrenalina cresce: chi saprà dominare la salita e fare la differenza? Resta con noi per aggiornamenti continui, perché ogni secondo può cambiare le sorti di questa spettacolare tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 I battistrada sono vicini al secondo GPM di giornata 14.25 Sta per cominciare la salita di Hemberg 14.21 Tra 3 km comincerà la salita di Hemberg (6.2 km, 5.7%). 14.18 Ricordiamo la situazione: avanti ci sono quattro corridori in fuga: si tratta di Harrison Sweeny (EF Education-Easy Post), Stefan Kung (Groupama – FDJ), Romain Gregoire (Groupama – FDJ) e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). Al momento il loro vantaggio sul gruppo è di 2’20”. 14.15 Il primo a passare al GPM di seconda categoria di Wildhaus è stato Mauro Schmid (Team JAyco AlUla, 6 punti), poi Harrison Sweeny (EF Education – Easypost, 4 punti), Stefan Kung (Groupama – FDJ, 3 punti), Romain Gregoire (Groupama -FDJ, 2 punti), Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora Hansgrohe, 1 punto) 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: battistrada e gruppo vicini al GPM di Hemberg