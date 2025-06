LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | al comando in tre Gruppo a meno di 1?

Segui in tempo reale l’emozionante tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025! I battistrada sono ancora in fuga, con il gruppo che aumenta il ritmo e si avvicina al traguardo. Chi si impadronirà della vittoria? Resta con noi per aggiornamenti, analisi e le ultime novità di questa spettacolare giornata di ciclismo. Continua a leggere per scoprire chi guiderà la classifica e come evolverà la corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:21 Il gruppo continua ad aumentare il ritmo. I battistrada hanno ancora 51” di vantaggio. 16:18 Siamo a 30 chilometri dal traguardo. 16:16 L’elvetico Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) ha vinto il Tissot Sprint e guadagnato 3” di abbuono per la classifica generale. 16:13 Sono stati percorsi 150 chilometri. 16:10 Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels) ha abbandonato la corsa. 16:07 Sono in tre al comando: l’australiano Harry Sweeny (EF Education-Easy Post), gli elvetici Stefan Kung (Groupama – FDJ), e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). 16:04 Il francese Romain Grégoire (Groupama – FDJ) si è staccato dal quartetto di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: al comando in tre. Gruppo a meno di 1?

