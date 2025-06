LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | al comando in tre Gruppo a 1’30

Segui con noi in diretta la tappa di oggi della Giro di Svizzera 2025, un duello mozzafiato tra i migliori corridori del mondo. Tre atleti al comando, pronti a sfidarsi fino all'ultimo chilometro: Harry Sweeny, Stefan Kung e Mauro Schmid. Rimani sintonizzato per aggiornamenti continui e scopri chi conquisterĂ la vittoria finale in questa emozionante battaglia su strada!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:07 Sono in tre al comando: l’australiano Harry Sweeny (EF Education-Easy Post), gli elvetici Stefan Kung (Groupama – FDJ), e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). 16:04 Il francese Romain GrĂ©goire (Groupama – FDJ) si è staccato dal quartetto di testa. 16:02 Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), con 22, è il corridore che ha accumulato il maggior numero di secondi di bonus. 15:59 I quattro battistrada guadagnano qualche secondo. Il loro margine, al momento, è di 1’24”. 15:56 Il gruppo inizia a muoversi per tenere sotto controllo il margine dei quattro al comando e assorbire progressivamente il loro tentativo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: al comando in tre. Gruppo a 1’30”

