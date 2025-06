LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | a Neuhausen am Rheinfall s’impone Jordi Meeus

Segui dal vivo la tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025, con emozioni e sorpassi mozzafiato a Neuhausen am Rheinfall. I corridori si sfidano in un finale incandescente, tra volate e salite impegnative. Chi dominerà questa ultima sfida? Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni istante della corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:51 S’impone in volata il belga Jordi Meeus della Red Bull – BORA – hansgrohe. 16:50 Tutto pronto per lo sprint. 16:49 Il gruppo recupera i fuggitivi. 16:47 Meno di tre chilometri alla fine. 16:47 Caduta in gruppo per Samuele Battistella (EF Education – EasyPost). 16:44 Nel finale i corridori affronteranno un tratto in leggera salita con pendenza del 5%. 16:41 I tre al comando hanno solo 20” di margine. 16:38 Red Bull – BORA – hansgrohe, Team Picnic PostNL e Lotto tirano il gruppo. 16:35 Siamo a 15 chilometri dal traguardo. 16:34 I tre al comando provano a resistere, il gruppo però li ha messi nel mirino e inizia a vederli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: a Neuhausen am Rheinfall s’impone Jordi Meeus

