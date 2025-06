LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | a Neuhausen am Rheinfall s’impone Jordi Meeus Secondo Davide Ballerini

Benvenuti alla nostra copertura in tempo reale della tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025, partendo da Neuhausen am Rheinfall. La competizione è infuocata, con Jordi Meeus che si impone e Davide Ballerini che lo segue da vicino. Restate con noi per aggiornamenti continui, immagini esclusive e analisi approfondite di questa emozionante corsa. Non perdere neanche un attimo, la suspense è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:01 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di Svizzera. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. 17:00 La Top 10 della classifica generale 1 – VAUQUELIN Kévin ARK 24:22:34 – 2 – ALAPHILIPPE Julian TUD 0:29 – 3 – ALMEIDA João UAD 0:39 – 4 – ONLEY Oscar TPP 1:21 – 5 – KÄMNA Lennard LTK 1:44 – 6 – O’CONNOR Ben JAY 2:16 – 7 – GALL Felix DAT 2:20 – 8 – CASTRILLO Pablo MOV 2:40 – 9 – RICCITELLO Matthew IPT 3:08 – 10 – VAN WILDER Ilan SOQ 3:17 – 16:59 Jordi Meeus della Red Bull – BORA – hansgrohe vince allo sprint la sesta tappa del Giro di Svizzera 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: a Neuhausen am Rheinfall s’impone Jordi Meeus. Secondo Davide Ballerini

