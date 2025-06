LIVE Cobolli-Zverev ATP Halle 2025 in DIRETTA | Sonego ci è andato vicino il romano prova a fare qualcosa in più

Benvenuti alla live di OA Sport: oggi seguiamo l'emozionante secondo quarto di finale dell'ATP Halle 2025, dove Flavio Cobolli sfida ancora una volta Alexander Zverev in una rivincita imperdibile. Dopo una prestazione sorprendente all’ATP 500 di Amburgo, il romano cerca il colpaccio contro il tedesco. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e un’analisi approfondita di questa sfida ad alta tensione. Non perdetevi neanche un punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo quarto di finale dell’ATP 500 di HALLE (GER) che vede di fronte ancora una volta l’azzurro Flavio COBOLLI e il tedesco Alexander Zverev. Rivincita del terzo turno giocato sul Philippe Chatrier, il romano arrivava dalla vittoria nel 500 di Amburgo e aveva sconfitto Cilic e Arnaldi prima di arrendersi in 3 parziali all’ex finalista del Roland Garros. Cobolli diede tantissimo fastidio al n.3 del mondo solamente nella terza partita, persa di misura al tie-break. Quest’oggi proverĂ , sulla superficie meno favorevole del tedesco, a fare partita pari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev, ATP Halle 2025 in DIRETTA: Sonego ci è andato vicino, il romano prova a fare qualcosa in piĂą

