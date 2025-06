LIVE Cobolli-Zverev ATP Halle 2025 in DIRETTA | romano in campo a minuti c’è da vendicare Sonego!

Benvenuti alla diretta live dell’ATP Halle 2025, il torneo che promette emozioni ad ogni scambio! Oggi, i riflettori sono puntati sulla sfida tra il talento italiano Flavio Cobolli e il campione tedesco Alexander Zverev, in un match che potrebbe decidere il destino di questa edizione. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, commenti e analisi, perché l’attesa sta per sfociare in una partita indimenticabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:07 Chiude il russo e approda in semifinale senza perdere parziali per strada, sfiderà COBOLLI o ZVEREV! 12:35 Medvedev-Michelsen 6-4, 2-1! Poi tocca a COBOLLI sfidare Zverev! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo quarto di finale dell’ATP 500 di HALLE (GER) che vede di fronte ancora una volta l’azzurro Flavio COBOLLI e il tedesco Alexander Zverev. Rivincita del terzo turno giocato sul Philippe Chatrier, il romano arrivava dalla vittoria nel 500 di Amburgo e aveva sconfitto Cilic e Arnaldi prima di arrendersi in 3 parziali all’ex finalista del Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev, ATP Halle 2025 in DIRETTA: romano in campo a minuti, c’è da vendicare Sonego!

