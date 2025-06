LIVE Cobolli-Zverev ATP Halle 2025 in DIRETTA | giocatori in campo c’è da vendicare Sonego!

Sei pronto a vivere in diretta l’emozionante sfida tra Cobolli e Zverev all’ATP Halle 2025? Un incontro che promette adrenalina, colpi di scena e il desiderio di vendetta dopo il passato. Resta aggiornato cliccando qui per non perdere neanche un momento di questa battaglia tennistica che potrebbe scrivere nuove pagine di storia. La sfida è appena iniziata, e il campo è pronto a raccontare la sua storia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Gran progressione di Zverev, solido di dritto e affilato di rovescio. Subito palle break. 15-30 In rete il dritto in palleggio dell’azzurro. 15-15 Non risponde sulla seconda il tedesco. 0-15 Arriva Zverev sulla smorzata del romano e fa punto. Flavio COBOLLI in battuta 13:22 Tre minuti e si comincia, c’è subito da cancellare il precedente del Roland Garros (6-2, 7-6, 6-1). Il romano ebbe veramente la chance di vincere il secondo, oggi deve assolutamente concretizzare le chance che avrà, se le avrà. Giocatori in campo! 13:14 Se vince il romano si mette veramente vicino alla top 20 della classifica ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev, ATP Halle 2025 in DIRETTA: giocatori in campo, c’è da vendicare Sonego!

