LIVE Cobolli-Zverev 4-6 6-7 ATP Halle 2025 in DIRETTA | il romano non riesce a brekkare e lascia sul piatto una semifinale possibile!

Il grande protagonista di questa giornata a Halle è senza dubbio Sonego, che sorprende con statistiche di rilievo, mentre il nostro Cobolli si ferma al ritiro, lasciando sul tavolo una semifinale conquistabile. La tensione si fa sentire: chi avrà la meglio nelle prossime sfide? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutti i dettagli di questa emozionante manifestazione tennistica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e il bel torneo di Flavio COBOLLI, che giocherà Wimbledon da testa di serie n.24 o n.25 a seconda del risultato di Jiri Lehecka al Queen’s. Un saluto sportivo! 15:10 Statistiche meno impressionanti di ieri con Sonego ma comunque clamorose per Zverev in battuta (80% di prime in campo con 81% di punti vinti), il romano fa meglio con la seconda in campo (62% contro 50%) e anche con la prima ottiene un bel 73% di punti. Fa male che il punto decisivo del secondo set sia giunto da destra, ovvero dove il romano aveva l’arma dello slice. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 4-6, 6-7, ATP Halle 2025 in DIRETTA: il romano non riesce a brekkare e lascia sul piatto una semifinale possibile!

