LIVE Cobolli-Zverev 4-6 5-5 ATP Halle 2025 in DIRETTA | il romano si fa forza con il servizio e prova a giungere al tie-break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Altra non risposta sulla seconda, qui però Zverev ha tirato in kick e al corpo. 40-15 Prima vincente, amici. Che rammarico! Eravamo 0-15 e seconda, Cobolli non ha risposto. 30-15 Si merita purtroppo il romano di perdere questo punto. Ben giocato da Zverev, attacco slice e volèe stoppata vincente. Bravo. 15-15 NO! Se non rispondiamo su comode seconde come questa si fa veramente durissima. Seconda 0-15 ERRORE GRATUITO di rovescio di Zverev. La prima era entrata. 5-4 Solito slice, comoda chiusura! Forza! 40-15 ACE che vale triplo! Sono 5! 30-15 SISI! Anche la seconda slice è ottima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 4-6, 5-5, ATP Halle 2025 in DIRETTA: il romano si fa forza con il servizio e prova a giungere al tie-break!

