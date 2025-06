LIVE Cobolli-Zverev 4-6 2-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | l’azzurro stavolta parte bene al servizio!

Il match tra Cobolli e Zverev a Halle 2025 si sta accendendo, con l'azzurro che parte forte al servizio. Le emozioni si susseguono, tra errori e colpi vincenti, mentre il pubblico assapora ogni punto. La tensione cresce, le palle break si fanno più frequenti: sarà questa la svolta decisiva? Restate con noi per vivere ogni battito di questo spettacolare incontro, perché nel tennis tutto può cambiare in un attimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 E sbaglia. Finalmente un dritto Zverev!!! Ieri ci si era sotterrato con gli erroracci di dritto contro Sonego! 40-40 LA PRIMAAAA! IL ‘ SI ‘ DI COBOLLI! Si carica l’azzurro! 30-40 SERVIZIO SLICE; DRITTO LUNGORIGA VINCENTE! 15-40 Si offre il romano questa volta a rete. Il punto era stato gestito alla perfezione, bisogna però essere concreti al volo. Palle break, due: ci sbilanciamo dicendo che sono match point. Seconda però 15-30 Si salva il romano, più che altro per demeriti di Zverev al volo. Si era offerto con una palla in mezzo al campo. 0-30 Niente, anche l’errore di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 4-6, 2-1, ATP Halle 2025 in DIRETTA: l’azzurro stavolta parte bene al servizio!

