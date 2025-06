LIVE Cobolli-Zverev 3-5 ATP Halle 2025 in DIRETTA | romano a caccia di altre chance sul servizio del tedesco

Il duello tra Cobolli e Zverev a Halle 2025 si infiamma, con l'azzurro determinato a sfruttare ogni occasione. Tra scambi intensi e colpi spettacolari, la partita promette emozioni fino all'ultimo punto. Riuscirà Cobolli a ribaltare le sorti del match? Restate con noi per vivere in diretta tutte le fasi di questa sfida avvincente e scoprire il suo epilogo!

40-30 Solito slice vincente!! 30-30 Lo chiama in avanti ma non riesce a passare l'azzurro. 30-15 Stecca di dritto Zverev. 15-15 La smorzata vincente di Flavio! 0-15 Rovescio sul gancio di Cobolli. 3-5 Servizio esterno, dritto appoggiato a campo libero. Rammarico indicibile per quei due 0-40! 40-30 Ci viene da ridere, ace sporco a uscire. 30-30 Meraviglioso attacco slice sul dritto di Zverev che non può fare più di tanto. E' stato casuale, ma vediamo se Flavio ha visto la via! 30-15 Non risponde sulla seconda con il rovescio Cobolli. 15-15 Gran risposta d'incontro di dritto del romano e punto! 15-0 Servizio vincente, adesso però non concede più in battuta il tedesco.