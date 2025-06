LIVE Cobolli-Zverev 1-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | si sblocca l’azzurro nel 1° set

Se sei appassionato di tennis e desideri vivere da protagonista ogni momento della battaglia tra Cobolli e Zverev al ATP Halle 2025, questa diretta ti terrà incollato. Dai colpi vincenti alle emozioni più intense, segui in tempo reale ogni scambio e scopri se l’azzurro riuscirà a sbloccare il suo cammino nel set. Non perdere un istante: clicca qui per aggiornare la diretta e vivere l’emozione della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Gran risposta di rovescio del tedesco e punto diretto. 15-0 Prima vincente COBOLLI! Si dà una racchettata involontaria uscendo dal movimento dello smash, diretta sul ginocchio, Zverev. Vi assicuriamo che fa malissimo. 1-3 Servizio e smash. A-40 Servizio dritto e smash Zverev. Il romano c’è! Però le occasioni vanno sfruttate. 40-40 Non è possibile. Altro scambio devastante, oltre 30 colpi. Il romano aveva rotto gli indugi alla grande, non è sceso a rete e alla fine ha ceduto lui per primo di dritto. Incredibile, non si riesce a brekkare. Due volte 0-40! SECONDA 30-40 Sbaglia prima Cobolli, assolutamente giusta la soluzione lungoriga di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 1-2, ATP Halle 2025 in DIRETTA: si sblocca l’azzurro nel 1° set

In questa notizia si parla di: zverev - diretta - cobolli - halle

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

Jannik Sinner eliminato da Bublik ad Halle, Cobolli sfida Zverev Vai su X

DIRETTA I Ad Halle, in Germania, in campo Sinner (n.1) contro Bublik (n.45) per l'accesso ai quarti di finale del torneo ATP 500 #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2025/06/19/atp-halle-in-campo-sinner-bublik-2-0-nel-primo-set-diretta_10bce0d4-d9e Vai su Facebook

Cobolli-Zverev diretta Halle, segui i quarti di tennis oggi; Cobolli-Zverev più tardi LIVE su Tennis; Cobolli-Zverev, diretta Halle: i quarti di finale di Flavio in tempo reale.

Cobolli-Zverev diretta Halle, segui i quarti di tennis oggi - L'azzurro, unico italiano in gara sull'erba tedesca, sfida il tennista che ha eliminato Sonego: dal prepartita all'ultimo punto, la cronaca in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it

Cobolli-Zverev, diretta Halle: i quarti di finale di Flavio in tempo reale - Il tennista romano sfida il beniamino di casa per un pass per la semifinale del torneo sull'erba in preparazione a Wimbledon ... Scrive tuttosport.com