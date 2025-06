LIVE Cobolli-Zverev 0-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | il tedesco si ferma improvvisamente e corre negli spogliatoi

Il match tra Cobolli e Zverev a Halle si anima con un colpo di scena: il tedesco si ferma improvvisamente, lasciando tutti sul campo. Un malessere rischia di interrompere la partita, mentre i tifosi attendono aggiornamenti in tempo reale. Riuscirà Zverev a tornare in pista o questa pausa cambierà le sorti del confronto? Restate con noi per non perdervi neanche un istante di questa emozionante sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet Break appena cominciato. Ancora più rammarico, a questo punto, di non aver controbrekkato da 0-40. Attenzione, si ferma Zverev e accusa un malessere (forse) alla pancia, allo stomaco. E’ corso negli spogliatoi. 40-40 Servizio vincente sulla riga. 30-40 Altra prima e altro punto, ne resta solo una! 15-40 Prima prima vincente del tedesco. 0-40 Altro errore, di dritto: il primo. TRE CHANCE DI RIMETTERSI LI! 0-30 Errore di rovescio di Zverev! 0-15 Doppio fallo. 0-1 Passante in rete del romano e subito break. 15-40 Gran progressione di Zverev, solido di dritto e affilato di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 0-1, ATP Halle 2025 in DIRETTA: il tedesco si ferma improvvisamente e corre negli spogliatoi

