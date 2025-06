LIVE Atletica Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA | si parte con i 100 metri maschili!

Benvenuti al Live Atletica Roma Sprint Festival 2025, un evento imperdibile che mette in luce il talento degli sprinter italiani e internazionali. La tensione è alle stelle: i 100 metri maschili stanno regalando emozioni e sorprese. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, risultati e analisi di questa spettacolare giornata di atletica leggera!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.27 Corretto a 10.54 il tempo di Ulisse. Seconda posizione per Inzoli in 10.62, primato personali, terzo Shablii in 10.62. 19.27 Vittoria per Angelo Ulisse in 10.55 con vento nullo. L’italiano non è partito benissimo ma è cresciuto bene dai 30 metri in poi. 19.26 Partiti! 19.26 Gli atleti si posizionano sui blocchi 19.25 Si preparano in pista gli atleti della prima batteria dei 100 metri maschili. Questa la start list: 1 Danilo Parisi 10.81 10.76 2 Francesco Inzoli 10.71 3 Romeo Monaci 10.48 10.48 4 Angelo Ulisse 10.44 10.43 5 Daniele Orlando 10.52 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA: si parte con i 100 metri maschili!

In questa notizia si parla di: diretta - metri - atletica - roma

Terremoto in Myanmar, la rottura in diretta della faglia: il paesaggio “slitta” diversi metri. Le incredibili immagini - Il recente terremoto in Myanmar ha catturato l'attenzione globale grazie a un video mozzafiato che mostra la rottura della faglia in diretta.

Riva, che crono nel tuo stadio! Federico “romano de Roma” sigla la seconda prestazione italiana di sempre nei 1500 metri con 3:31.42 al Golden Gala DIRETTA TV su Rai 2 #atleticaitaliana Vai su Facebook

Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival 2025: programma, orario e dove vedere la gara in diretta · Atletica; Golden Gala Roma 2025: il programma delle gare, gli orari e dove vederle in diretta; Battocletti nuovo record italiano al Golden Gala.

Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival 2025: programma, orario e dove vedere la gara in diretta · Atletica - Dopo il debutto stagionale all'aperto, per Marcell Jacobs arriva la prima gara in Italia nel 2025: il due volte oro Olimpico dell'atletica italiana correrà i 100 metri al Roma Sprint Festival 2025 di ... Da olympics.com

Atletica: Desalu e Patta in gara sui 100 metri del Roma Sprint Festival - Fausto Desalu e Lorenzo Patta, campioni olimpici della 4x100 di Tokyo 2021, saranno sui 100 metri i protagonisti più attesi del Roma Sprint Festival, evento dedicato esclusivamente alle prove veloci d ... Riporta napolimagazine.com