LIVE Atletica Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA | Romero Crespo vince i 100 metri Ceccarelli il primo degli italiani

Benvenuti al Live dell'Atletica Roma Sprint Festival 2025, un evento imperdibile che mette in mostra la velocità e il talento dei migliori sprinter italiani e internazionali. Tra emozionanti sorprese e prestazioni straordinarie, Romero Crespo si aggiudica la vittoria nei 100 metri con uno sprint impeccabile, mentre Ceccarelli si distingue come primo italiano. Rimanete aggiornati per vivere ogni attimo di questa spettacolare giornata di atletica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39 Vittoria per Romero Crespo in 10.22 che ha sconfitto Erius (10.26) e Samuele Ceccarelli (10.27). Quarta posizione per Desalu. 19.39 Partiti!! 19.39 Gli atleti si posizionano sui blocchi di partenza. 19.37 Questi i protagonisti della terza ed ultima batteria dei 100 metri: 1 Luca Cassano 10.42 10.28 2 Jennes Reynold Fernandez Alfonso 10.79 10.11 3 Fausto Desalu 10.21 4 Jeff Erius 10.25 9.98 5 Samuele Ceccarelli 10.26 10.13 6 Arnaldo Romero Crespo 10.40 19.36 Questa la classifica della seconda batteria: 1 Junior Tardioli 10.43 SB 2 Roberto Rigali 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA: Romero Crespo vince i 100 metri, Ceccarelli il primo degli italiani

In questa notizia si parla di: diretta - romero - crespo - metri

Sestriere: bomba di Federici sui 200!!! Minimo Fidal per le Olimpiadi! Anche Pivotto sotto i 21; Mondovì preview: ci siamo, la carica degli 800! Streaming, Preview e Iscritti; LIVE Atletica, Meeting Brescia 2024 in DIRETTA: Simonelli pimpante, Tebogo vince controllando, Chebet domina nei 3000.

Diretta Marcell Jacobs 100 metri/ Streaming video Rai 2: oro! Ali argento (Europei atletica 2024, 8 giugno) - Una finale dei 100 metri degli Europei di atletica 2024 a Roma indimenticabile per i nostri colori. Riporta ilsussidiario.net

DIRETTA JACOBS ALI 100 metri/ Video streaming Rai: Marcell in finale da ripescato (Olimpiadi Parigi 2024) - Diretta Marcell Jacobs Chituru Ali 100 metri streaming video Rai: alle Olimpiadi 2024 Parigi si sognano medaglie nella gara regina dell'atletica. Scrive ilsussidiario.net