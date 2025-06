LIVE Atletica Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA | per l’Italia una sorta di selezione in vista della Coppa Europa

Benvenuti alla diretta live del Roma Sprint Festival 2025, un appuntamento imperdibile che si svolge allo Stadio dei Marmi e rappresenta una selezione cruciale in vista della Coppa Europa. Questa serata di grande livello vede protagonisti i velocisti italiani in competizioni emozionanti sui 100, 200 e 400 metri. Gli occhi di tutti sono puntati sui 100 metri: chi salirĂ sul podio e si avvicinerĂ al sogno europeo? Scopriamolo insieme!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Roma Sprint Festival 2025. Allo Stadio dei Marmi va in scena la quinta edizione dell'evento romano dedicato ai velocisti. Una serata di altissimo livello con due gare dei 100 metri, una dei 200 ed una dei 400. Gli occhi di tutti gli appassionati italiani sono rivolti specialmente ai 100 metri. Nella gara sul rettilineo non ci sarĂ Marcell Jacobs, che ha alzato bandiera bianca dopo la prestazione di Turku di pochi giorni fa. Il DT Antonio La Torre potrĂ utilizzare quest'evento per scegliere il titolare per i 100 metri della Coppa Europa che andrĂ in scena a Madrid tra il 26 ed il 29 giugno.