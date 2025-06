LIVE Atletica Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA | Patta vince in 10.25 Desalu battuto al photofinish

Benvenuti alla live del Roma Sprint Festival 2025, l’evento di atletica più atteso dell’anno! Tra emozionanti sprint e sorprese mozzafiato, il festival si conferma come la manifestazione che fa battere il cuore degli appassionati. Oggi abbiamo assistito a battaglie indimenticabili, come Patta che conquista la vittoria e Desalu battuto al photofinish. Rimanete con noi per vivere ogni attimo di questa festa dello sport!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del Roma Sprint Festival 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 20.48 Nei 100 metri femminili ha vinto Vittoria Fontana, che non è partita benissimo ma ha accelerato benissimo da metà gara in poi lasciando buone sensazioni. L’azzurra non può essere completamente soddisfatta visto il tempo (11.44), con cui però ha comunque eguagliato il proprio primato stagionale. 20.46 Meeting che lascia buone indicazioni anche per i 400 metri maschili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA: Patta vince in 10.25, Desalu battuto al photofinish

