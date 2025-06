LIVE Atletica Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA | l’Italia sceglie il titolare per i 100 metri in Coppa Europa

Benvenuti alla diretta del Roma Sprint Festival 2025, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli amanti dell’atletica leggera. Questa serata, allo Stadio dei Marmi, vedrà sfidarsi i migliori velocisti italiani e internazionali in un crescendo di emozioni sui 100, 200 e 400 metri. Gli occhi di tutti sono puntati sui 100 metri, dove l’Italia è pronta a scegliere il suo nuovo titolare per la Coppa Europa. Rimanete con noi, perché la corsa sta per partire!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Roma Sprint Festival 2025. Allo Stadio dei Marmi va in scena la quinta edizione dell'evento romano dedicato ai velocisti. Una serata di altissimo livello con due gare dei 100 metri, una dei 200 ed una dei 400. Gli occhi di tutti gli appassionati italiani sono rivolti specialmente ai 100 metri. Nella gara sul rettilineo non ci sarà Marcell Jacobs, che ha alzato bandiera bianca dopo la prestazione di Turku di pochi giorni fa. Il DT Antonio La Torre potrà utilizzare quest'evento per scegliere il titolare per i 100 metri della Coppa Europa che andrà in scena a Madrid tra il 26 ed il 29 giugno.

