Atletica Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA | Fontana vince i 100 femminili attesa per l'ultima batteria maschile

Benvenuti al Live del Atletica Roma Sprint Festival 2025, l'evento che accende la scena dell'atletica italiana! Oggi, tra emozionanti sprint e sfide mozzafiato, scopriamo chi trionferà sui 100 metri, con protagonisti come Fontana, Desalu, Patta e Randazzo. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e rivivere ogni attimo di questa giornata memorabile! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere nulla.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.39 Partiti!! 20.38 Gli atleti si posizionano sui blocchi di partenza. 20.36 Desalu cerca il riscatto dopo una prima manche non estremamente convincente chiusa in 10.33. Tanta curiosità per vedere all’azione Lorenzo Patta e Filippo Randazzo. 20.35 Questi i protagonisti dei 100 metri maschili: 1 Filippo Randazzo 10.62 10.23 2 Junior Tardioli 10.43 10.33 3 Fausto Desalu 10.33 10.21 4 Lorenzo Patta 10.16 10.13 5 Jeff Erius 10.25 9.98 6 Jenns Reynold Fernandez Alfonso 10.57 10.11 20.33 Novità nella start list: non corre Rigali ma Tardioli, che ha convinto nella prima manche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA: Fontana vince i 100 femminili, attesa per l’ultima batteria maschile

