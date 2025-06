LIVE Atletica Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA | bene Ceccarelli non convincono Desalu e Rigali Primato stagionale per Benati

Benvenuti al Live Atletica Roma Sprint Festival 2025, un evento imperdibile che promette emozioni e record! Tra performance sorprendenti e battaglie avvincenti, i protagonisti si sfidano sulla pista dello Stadio dei Marmi di Roma. Chi stupirà e chi deluderà? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoperte sulle stelle dell’atletica mondiale. La gara sta per iniziare: preparatevi a vivere ogni istante di questa spettacolare giornata!

20.06 Le tre corsie esterne sono quelle pi√Ļ interessanti con gli occhi puntati sul talento francese Deau 20.03 La prossima gara in programma √® i 200 metri femminili. Questa la start list: 1 Gabriella Mariano 25.08 24.63 2 Giulia Colonna 24.59 24.37 3 Gaia Pedreschi 24.44 24.04 4 Aurora Berton 23.91 23.52 5 Ginevra Ricci 23.50 23.50 6 Alexe Deau 23.19 20.01 Va segnalato anche che la pista dello Stadio dei Marmi non √® ideale per i 400 metri con curve molto strette. Per questa ragione √® maggiormente rilevante la gara fatta da Lorenzo Benati 20.00 Questa la classifica dei 400 metri maschili: 1 Lorenzo Benati 46.

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: prova discreta per Tortu, attesa per Sibilio - Segui in diretta la Diamond League di Doha 2025, dove gli atleti si sfidano per la gloria. Attesa per la prestazione di Tortu e la risonanza dei suoi risultati.

Jacobs, niente Roma Sprint Festival La decisione dopo la gara di Turku: ‚ÄúNecessit√† di rimodulare il programma di questo inizio di stagione, occorre completare il lavoro in allenamento‚ÄĚ. Non garegger√† venerd√¨ a Roma allo stadio dei Marmi Ph. Grana/FIDAL Vai su Facebook

LIVE Atletica, Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA: per l’Italia una sorta di selezione in vista della Coppa Europa; Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival 2025: programma, orario e dove vedere la gara in diretta · Atletica; Doppio appuntamento nella Casa dello Sport. Da Roma a Parigi, live su Sky.

Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival 2025: programma, orario e dove vedere la gara in diretta · Atletica - Dopo il debutto stagionale all'aperto, per Marcell Jacobs arriva la prima gara in Italia nel 2025: il due volte oro Olimpico dell'atletica italiana correrà i 100 metri al Roma Sprint Festival 2025 di ... Lo riporta olympics.com

LIVE - Meeting weekend: in gara ai Marmi - Nella prima ‚Äúrace‚ÄĚ dei 100 metri, vittoria per il cubano Arnaldo Romero (Giovani Atleti Bari 1969) con il personale di 10 ... Riporta fidal.it