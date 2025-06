LIVE Atletica Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA | Benati squalificato nei 400 attesa per l’ultima batteria dei 100

Benvenuti al Live Atletica Roma Sprint Festival 2025, l'evento più atteso dell'anno per gli appassionati di sport e velocità. Tra emozioni, record e sorprese, seguiremo in tempo reale tutte le gare, inclusi gli ultimi aggiornamenti sulle qualificazioni e le squalifiche. Restate con noi per vivere ogni istante di questa spettacolare manifestazione e scoprire chi si laureerà campione. Non perdere neanche un colpo: clicca qui per aggiornamenti continui!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.27 Falsa partenza!! 20.27 Partite! 20.27 Le atlete si posizionano sui blocchi di partenza. 20.26 Nella prima gara dei 100 metri femminili a vincere è stata Vanessa Riosa che ha firmato il primato personale in 11.93 20.24 Queste le protagoniste dei 100 metri femminili. Nessuna di queste atlete ha gareggiato nella gara precedente. 1 Antonella Nardis 11.73 11.73 2 Alessia Carpinteri 11.92 11.68 3 Johanelis Herrera Abreu 11.72 11.51 4 Vittoria Fontana 11.44 11.33 5 Alessia Pavese 11.84 11.35 6 Ilenia Angelini 11.74 11.65 20.22 Terminati gli eventi validi per il Roma Sprint Festival. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA: Benati squalificato nei 400, attesa per l’ultima batteria dei 100

