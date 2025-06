LIVE Atletica Diamond League Parigi 2025 in DIRETTA | Sibilio rinuncia ai 400 ostacoli

Sei pronto a vivere l’adrenalina dell’Atletica Diamond League a Parigi 2025? La competizione si infiamma con grandi protagonisti e sorprese, come la rinuncia di Sibilio ai 400 ostacoli. Resta aggiornato in diretta, clicca qui per non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida all’ultimo centimetro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL ROMA SPRINT FESTIVAL DI ATLETICA DALLE 19.25 21.08 Inizia la gara dell’alto femminile. Ecco la lista di partenza. 1 GICQUEL Solène FRA 1 DEC 1994 1.92 1.88 23 2 DUBOVITSKAYA Nadezhda KAZ 12 MAR 1998 2.00 1.86 43 3 HUFNAGEL Charity USA 18 JUN 2001 1.94 1.94 17 4 ZODZIK Maria POL 19 JAN 1997 1.98 1.98 12 5 LEVCHENKO Yuliia UKR 28 NOV 1997 2.02 1.94 13 6 LAKE Morgan GBR 12 MAY 1997 1.99 1.95 10 7 SADULLAYEVA Safina UZB 4 MAR 1998 1.97 1.90 9 8 CUNNINGHAM Vashti USA 18 JAN 1998 2.02 1.94 7 9 HONSEL Christina GER 7 JUL 1997 1.98 1.95 6 10 TOPIC Angelina SRB 26 JUL 2005 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Parigi 2025 in DIRETTA: Sibilio rinuncia ai 400 ostacoli

