LIVE Atletica Diamond League Parigi 2025 in DIRETTA | si parte con il salto triplo maschile fra poco tocca a Roberta Bruni

Preparati a vivere l'emozione della Diamond League di Parigi 2025, il grande evento di atletica che coinvolge atleti di tutto il mondo. Dalle prime sfide nel salto triplo maschile alle emozionanti performance di Roberta Bruni, ogni istante sarà da vivere in diretta. Non perdere neanche un colpo: clicca qui per aggiornamenti live e segui con noi questa spettacolare giornata all'insegna dell'atletica di alto livello!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL ROMA SPRINT FESTIVAL DI ATLETICA DALLE 19.25 19.54 Il giamaicano Scott si issa al comando in 17.11. 19.52 Nullo per Hess. 19.51 16.57 per Zango in apertura. 19.51 Inizia il salto triplo maschile. 19.48 La lista di partenza della prima prova odierna, il salto triplo maschile. 1 ZANGO Hugues Fabrice BUR 25 JUN 1993 18.07 17.15 4 2 HEß Max GER 13 JUL 1996 17.52 17.43 5 3 SCOTT Jordan JAM 29 JUN 1997 17.34 17.34 6 4 MARTÍNEZ Lázaro CUB 3 NOV 1997 17.64 17.12 8 5 dos SANTOS Almir BRA 4 SEP 1993 17.53 16.68 10 6 TRIKI Yasser Mohammed ALG 24 MAR 1997 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Parigi 2025 in DIRETTA: si parte con il salto triplo maschile, fra poco tocca a Roberta Bruni

